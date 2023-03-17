Футбол
17.03.2023, 13:27

Жеребьевка ЛЧ: „Реал“ сыграет с „Челси“, „Милан“ встретится с „Наполи“

 
4 MATTHIJS DE LIGT (Bayern München) FOOTBALL : Bayern de Munich vs PSG -1/8e finale - ligue des Champions - 08/03/2023 A
4 MATTHIJS DE LIGT (Bayern München) FOOTBALL : Bayern de Munich vs PSG -1/8e finale - ligue des Champions - 08/03/2023 A
ФОТО: IMAGO | Scanpix

В пятницу прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

1/4 финала

„Реал Мадрид“ – „Челси“

„Манчестер Сити“ – „Бавария“

„Милан“ – „Наполи“

„Интер“ – „Бенфика“

1/2 финала

„Милан“ / „Наполи“ – „Интер“ / „Бенфика“

„Реал Мадрид“ / „Челси“ – „Манчестер Сити“ / „Бавария“

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Полуфиналы начнутся 9 и 10 мая, ответные встречи будут сыграны 16 и 17 мая. Финал пройдет 10 июня.

Источник - Sports.ru

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии