17.03.2023, 13:27
Жеребьевка ЛЧ: „Реал“ сыграет с „Челси“, „Милан“ встретится с „Наполи“
ФОТО: | Scanpix
В пятницу прошла жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
1/4 финала
„Реал Мадрид“ – „Челси“
„Манчестер Сити“ – „Бавария“
„Милан“ – „Наполи“
„Интер“ – „Бенфика“
1/2 финала
„Милан“ / „Наполи“ – „Интер“ / „Бенфика“
„Реал Мадрид“ / „Челси“ – „Манчестер Сити“ / „Бавария“
Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Полуфиналы начнутся 9 и 10 мая, ответные встречи будут сыграны 16 и 17 мая. Финал пройдет 10 июня.
Источник - Sports.ru
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.