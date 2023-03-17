Жеребьевка ЛЧ: „Реал“ сыграет с „Челси“, „Милан“ встретится с „Наполи“

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Полуфиналы начнутся 9 и 10 мая, ответные встречи будут сыграны 16 и 17 мая. Финал пройдет 10 июня.

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