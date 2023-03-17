МНЕНИЕ | Выборы 2023: триумф центристов не решит проблемы страны(2)
Реформисты победили с рекордным результатом, что было следствием закономерных изменений внутри партии и личных усилий их лидера, в том числе, на международной арене. Но основательный анализ показывает, что их предвыборная программа не содержит ни прорывных идей, ни конкретных предложений по решению важных проблем. В немалой степени успех связан с не самым лучшим состоянием их политических оппонентов, отмечает Валерий Сайковский в своей колонке для RusDelfi.
Именно состояние политических оппонентов партий помогло триумфу реформистов. Две партии боролись на грани прохождения и показали худший результат в собственной истории (социал-демократы и Isamaa). Центристы уже не один год находятся в состоянии кризиса, их лидер Юри Ратас смог показать лишь бесконечное желание сохранять пост руководителя правительства, а лидеру партии помимо этого надо ум,0ела на грани фола, усиление данной партии предвещало и внутреннюю нестабильность, и проблемы на международной арене. Избиратели оказались не готовы к этому в нынешней сложной ситуации в мире и не поддержали их в достаточной степени.