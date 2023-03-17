Мнение
17.03.2023, 16:45

МНЕНИЕ | Выборы 2023: триумф центристов не решит проблемы страны

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Внезапный бюджетный дефицит у реформистов выглядит странно
Валерий Сайковский
публицист
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Delfi Meedia

Реформисты победили с рекордным результатом, что было следствием закономерных изменений внутри партии и личных усилий их лидера, в том числе, на международной арене. Но основательный анализ показывает, что их предвыборная программа не содержит ни прорывных идей, ни конкретных предложений по решению важных проблем. В немалой степени успех связан с не самым лучшим состоянием их политических оппонентов, отмечает Валерий Сайковский в своей колонке для RusDelfi.

Именно состояние политических оппонентов партий помогло триумфу реформистов. Две партии боролись на грани прохождения и показали худший результат в собственной истории (социал-демократы и Isamaa). Центристы уже не один год находятся в состоянии кризиса, их лидер Юри Ратас смог показать лишь бесконечное желание сохранять пост руководителя правительства, а лидеру партии помимо этого надо ум,0ела на грани фола, усиление данной партии предвещало и внутреннюю нестабильность, и проблемы на международной арене. Избиратели оказались не готовы к этому в нынешней сложной ситуации в мире и не поддержали их в достаточной степени.

Может реформисты в этой ситуации проявили какой-то супер-креатив и атаковали свежими идеями? Может ими был представлен сногсшибательный план решения всех проблем страны или новая концепция поведения Эстонии на международной арене, решающая проблемы безопасности? Ничего этого не было. Они двигались в зоне мейнстрима, не „отвлекаясь“ на неоднозначные темы. Стандартное безусловное проявление лояльности к ЕС и трансатлантической солидарности, явное замалчивание больших проблем с универсальной услугой и инфляцией, а значит с бюджетом. Одним словом, звезд с неба реформисты не хватали. Предположу, что без совпадения момента выборов с проблемами других партий их результат мог быть хуже.

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