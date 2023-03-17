МНЕНИЕ | Выборы 2023: триумф центристов не решит проблемы страны

Именно состояние политических оппонентов партий помогло триумфу реформистов. Две партии боролись на грани прохождения и показали худший результат в собственной истории (социал-демократы и Isamaa). Центристы уже не один год находятся в состоянии кризиса, их лидер Юри Ратас смог показать лишь бесконечное желание сохранять пост руководителя правительства, а лидеру партии помимо этого надо ум,0ела на грани фола, усиление данной партии предвещало и внутреннюю нестабильность, и проблемы на международной арене. Избиратели оказались не готовы к этому в нынешней сложной ситуации в мире и не поддержали их в достаточной степени.

Может реформисты в этой ситуации проявили какой-то супер-креатив и атаковали свежими идеями? Может ими был представлен сногсшибательный план решения всех проблем страны или новая концепция поведения Эстонии на международной арене, решающая проблемы безопасности? Ничего этого не было. Они двигались в зоне мейнстрима, не „отвлекаясь“ на неоднозначные темы. Стандартное безусловное проявление лояльности к ЕС и трансатлантической солидарности, явное замалчивание больших проблем с универсальной услугой и инфляцией, а значит с бюджетом. Одним словом, звезд с неба реформисты не хватали. Предположу, что без совпадения момента выборов с проблемами других партий их результат мог быть хуже.