Романа Костомарова сняли с ИВЛ, он начал говорить
На протяжении нескольких дней из Коммунарки, где наблюдается Роман Костомаров, приходят тревожные новости. Но сегодня стало известно, что состояние олимпийского чемпиона улучшается. Сообщает „СтарХит“.
Сегодня днем СМИ сообщили, что Костомаров резко похудел — после перенесенных испытаний он весит 50 килограммов. Цифры ужаснули общественность, так как рост Романа — 182 сантиметра.
„СтарХит“ связался с источником из больницы, который передал положительные вести. „Да, его сняли с ИВЛ, дня два как уже разговаривает“, — отмечает инсайдер.
Напомним, в начале марта сообщалось, что Костомаров начал приходить в себя и двигаться. Тогда же говорили о положительной динамике в его состоянии. Однако позже эти новости не подтвердились.
Так, предполагалось, что врачи готовятся к еще одной операции, во время которой чемпиону ампутируют конечность. Причина в том, что медикам не удалось остановить некроз тканей. „Улучшений никаких нет, он находится на ИВЛ, понимает все, реагирует морганием. Ампутировали ноги и одну руку, одна кисть еще есть. Жена приходит каждый день“, — рассказал „СтарХиту“ источник.
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