Романа Костомарова сняли с ИВЛ, он начал говорить

Сегодня днем СМИ сообщили, что Костомаров резко похудел — после перенесенных испытаний он весит 50 килограммов. Цифры ужаснули общественность, так как рост Романа — 182 сантиметра.

„СтарХит“ связался с источником из больницы, который передал положительные вести. „Да, его сняли с ИВЛ, дня два как уже разговаривает“, — отмечает инсайдер.

Напомним, в начале марта сообщалось, что Костомаров начал приходить в себя и двигаться. Тогда же говорили о положительной динамике в его состоянии. Однако позже эти новости не подтвердились.

Так, предполагалось, что врачи готовятся к еще одной операции, во время которой чемпиону ампутируют конечность. Причина в том, что медикам не удалось остановить некроз тканей. „Улучшений никаких нет, он находится на ИВЛ, понимает все, реагирует морганием. Ампутировали ноги и одну руку, одна кисть еще есть. Жена приходит каждый день“, — рассказал „СтарХиту“ источник.

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