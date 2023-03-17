17.03.2023, 10:54
Авария на водопроводе нарушит движение в Мустамяэ. Троллейбусы будут заменены автобусами
ФОТО: | Delfi Meedia
Из-за аварии на водопроводе в субботу в 2 часа ночи в Таллинне частично закрывается для движения перекресток Мустамяэ теэ и Вильде теэ.
Открытым остается один ряд для движения в направлении Мустамяэ теэ - ул. Кескузе и один ряд движения в направлении Вильде теэ - Эхитаяте теэ, что обеспечивает автомобильное движение в обе стороны.
Троллейбусы 1-го и 5-го маршрутов будут заменены автобусами. Авария будет ликвидирована и прежний порядок дорожного движения восстановлен не позднее утра понедельника, 20 марта.
Компания Tallinna Vesi просит участников дорожного движения руководствоваться временными знаками и по возможности выбирать для поездок альтернативные пути.
Предприятие приносит извинения за неудобства.