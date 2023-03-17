Гражданку РФ не пропустили через эстонскую границу, обосновав запрет на въезд угрозой безопасности. Что скрывается за этой формулировкой?

„В ночь на 17 марта гражданке России, которая не смогла обосновать цель своей поездки и представляла угрозу общественному порядку и безопасности Эстонии, не позволили въехать в страну на погранпереходе Лухамаа. Женщине выдали запрет на въезд и отправили обратно в Россию“, - сообщили в пятницу из Департамента полиции и погранохраны.