Новости Эстонии
17.03.2023, 13:20

Гражданку РФ не пропустили через эстонскую границу, обосновав запрет на въезд угрозой безопасности. Что скрывается за этой формулировкой?

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ФОТО: Bianca Mikovitš | Delfi Meedia

„В ночь на 17 марта гражданке России, которая не смогла обосновать цель своей поездки и представляла угрозу общественному порядку и безопасности Эстонии, не позволили въехать в страну на погранпереходе Лухамаа. Женщине выдали запрет на въезд и отправили обратно в Россию“, - сообщили в пятницу из Департамента полиции и погранохраны.

RusDelfi поинтересовался подробностями и выяснил, что формулировка „представляет опасность…“ используется в довольно широком смысле и для понимая требует расшифровки.

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