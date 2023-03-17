17.03.2023, 10:23
Крупные продавцы моторного топлива снизили цены на заправках(7)
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Утром в пятницу три крупные топливные компании объявили о снижении цен на моторное топливо на своих автозаправках.
Circle K снизил стоимость бензина марки „95 miles“ до 1,589 евро за литр. Новая цена дизельного топлива марки D miles - 1,589 евро/л.
Сеть заправок Terminal установила новую цену бензина марки „95“ на уровне 1,689, бензин марки „98“ стоит 1,729, а дизельное топливо - 1,589 евро за литр.
Новые цены на АЗС компании Olerex следующие: бензин „95“ - 1,699; бензин „98“ - 1,749, дизельное топливо - 1,599 евро за литр.
Данное снижение цен означает их откат практически на довоенный уровень.
Компании объясняют снижение розничной стоимости моторного топлива падением цен на мировом рынке.