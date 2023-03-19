На электрорынке изменился расклад. Выгодный пакет стал самым дорогим

Как сказала член правления концерна Eesti Energia Агнес Роос, сейчас для потребителей универсальная услуга, обеспечивавшая выгодную цену за электроэнергию, стала самой дорогой. „Вот уже несколько месяцев потребители, пользующиеся этой услугой, переплачивают на несколько десятков процентов по сравнению с пакетом, предусматривающим фиксированную цену, или пакетом с биржевой ценой“, - сказала Роос.