Экономика
19.03.2023, 09:15

На электрорынке изменился расклад. Выгодный пакет стал самым дорогим

 (43)
Напряжение на рынке электроэнергии не спадает: теперь идет борьба за потребителя.
Напряжение на рынке электроэнергии не спадает: теперь идет борьба за потребителя.
ФОТО: Shutterstock

Ради выгодной цены на электроэнергию 300 000 клиентам, присоединившимся осенью к универсальной услуге, предстоит выбрать новый пакет. Продающие электроэнергию продавцы предлагают сейчас пакеты один выгоднее другого, не говоря уже о дополнительных услугах, пишет издание Maaleht.

Как сказала член правления концерна Eesti Energia Агнес Роос, сейчас для потребителей универсальная услуга, обеспечивавшая выгодную цену за электроэнергию, стала самой дорогой. „Вот уже несколько месяцев потребители, пользующиеся этой услугой, переплачивают на несколько десятков процентов по сравнению с пакетом, предусматривающим фиксированную цену, или пакетом с биржевой ценой“, - сказала Роос.

Руководитель энергетического портфеля компании Alexela Кальви Ныу также отметил, что сейчас можно выбрать более выгодные пакеты, и потребители могли бы отказаться от пакета, предусматривающего универсальную услугу.

Оставить комментарий Читать комментарии (43)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии