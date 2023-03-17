Российский секретный агент со связями в ФСБ поддерживает прокремлевских эстонцев советами и деньгами

13 марта российский пропагандистский канал „Балтия“ опубликовал обращение, в котором собираются пожертвования на судебные расходы Андрея Андронова, гражданина России, находящегося под стражей в Эстонии. Андронов — человек, недавно арестованный полицией безопасности вместе с активистами политического движения „Коос“ Айво Петерсоном и Дмитрием Роотсом.