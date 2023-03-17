Новости Эстонии
17.03.2023, 10:00

Российский секретный агент со связями в ФСБ поддерживает прокремлевских эстонцев советами и деньгами

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Российская шпионка Мария Бутина взяла под свою опеку эстонских пророссийских активистов (сверху - Бутина берет интервью у Сергея Чаулина; внизу слева - Андрей Андронов; внизу справа - фото ареста Бутиной из США).
Российская шпионка Мария Бутина взяла под свою опеку эстонских пророссийских активистов (сверху - Бутина берет интервью у Сергея Чаулина; внизу слева - Андрей Андронов; внизу справа - фото ареста Бутиной из США).
ФОТО: Kollaaž (erakogu; USA justiitsministeerium; Maria Butina Telegram) | Delfi Meedia

Осужденная в США российский секретный агент Мария Бутина установила связь с двумя эстонскими прокремлевскими влиятельными лицами и поддерживает их как советами, так и деньгами, пишет Eesti Päevaleht.

13 марта российский пропагандистский канал „Балтия“ опубликовал обращение, в котором собираются пожертвования на судебные расходы Андрея Андронова, гражданина России, находящегося под стражей в Эстонии. Андронов — человек, недавно арестованный полицией безопасности вместе с активистами политического движения „КоосАйво Петерсоном и Дмитрием Роотсом.

Пожертвования собирает российский фонд „Своих не бросаем“, который возглавляет Валерий Бутин, а одним из спикеров является его дочь, действующий депутат Государственной Думы Мария Бутина.

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