В Эстонии 500 000 человек уже получили переплаченный подоходный налог: им вернули 181 млн евро

Возврат тем, кто предпочел заполнить заявление в интернете, начался еще в конце февраля. На данный примерно 500 000 жителям Эстонии вернули порядка 181 млн евро переплаченного подоходного налога, передает RusERR.

Всего к утру 17 марта было подано в общей сложности 643 000 деклараций о подоходном налоге, и в общей сложности 192 миллиона евро переплаченного налога подлежат возврату. На основании поданных в настоящее время деклараций необходимо доплатить 33 миллиона евро.

Подавать декларации о доходах за прошлый год можно до мая.

Как бы то ни было, как мы писали ранее, возврат денег не всегда значит, что с вашей декларацией все в порядке. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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