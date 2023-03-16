ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (386-й день) | Украинские военные сбили на востоке страны китайский беспилотник. Контрнаступление ВСУ может начаться в мае
Подводим итоги 386-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Основные усилия ВС РФ по-прежнему сосредоточены на лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях. За сутки на этих направлениях были совершены более 75 атак, сообщил Генштаб ВСУ в своей утренней сводке.
За минувшие сутки противник нанес три ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Харьков. Кроме того, россияне нанесли 29 авиационных ударов и совершили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В свою очередь, ВСУ за сутки сбили российский самолет Су-25 и 13 беспилотников, нанесли удары по трем районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также по двум радиолокационным станциям, станции радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетному комплексу.
Ночью в Белгородской области сработала система ПВО, которая сбила две ракеты, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, обломки ракет повредили административные здания и жилые дома. Всего за последние четверо суток из-за „активности со стороны противника“ повреждения получили 58 домов и 31 частный автомобиль, добавил Гладков.
Благодаря помощи Запада российская агрессия оказалась на грани провала, считает президент Украины Владимир Зеленский. Поставки боеприпасов и вооружения особенно важны в тот момент, „когда мы чувствуем, что российская агрессия приближается к той точке, где она может быть сломлена“, заявил он в традиционном вечернем обращении, комментируя прошедшую 15 марта 10-ю встречу Контактной группы по обороне Украины (формат „Рамштайн“). По словам Зеленского, на встрече обсуждалось продолжение военной помощи Украине, и „есть решения“.
Страны „большой семерки“ выступают против предложения снизить потолок цен на нефть из России и намерены оставить ее на нынешнем уровне - 60 долларов за баррель. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. „G7 хочет сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, что подрывает надежды властей некоторых европейских стран на ужесточение западных санкций в этом месяце“, - пишет газета. По их словам, чиновники Еврокомиссии якобы уже проинформировали страны-члены клуба о позиции стран „Группы семи“.
Контрнаступление украинских войск может начаться уже в мае, полагает американское издание Politico, опираясь на информацию от официальных лиц США. Отмечается, что руководство в Киеве пока не определило стратегию операции, но имеются два варианта. В первом случае рассматривается наступление на юг - через Херсон в Крым. Второй сценарий предполагает выдвижение на восток с севера и потом в южном направлении, отрезая сухопутный мост. При этом источники Politico считают более реальным второй вариант, потому что российская армия укрепила оборону на восточном берегу реки Днепр, а у ВСУ недостаточно живой силы для успешной десантной операции.
В Бахмуте остаются 3 тысячи гражданских жителей, среди которых 33 ребенка. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко. По его словам, остающиеся в Бахмуте жители наотрез отказываются эвакуироваться, но осуществляется обязательный вывоз из города детей, по крайней мере с одним из родителей. Эвакуация охватывает не только Бахмут, но и всю линию фронта, подчеркнул глава Донецкой ОВА.
Общий темп российских операций в Украине по сравнению с предыдущими неделями, судя по всему, снизился, и украинские войска имеют возможность вернуть себе инициативу на фронте, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке. Эксперты приводят слова спикера Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского, который накануне заявил, что за последнюю неделю ежедневное количество наземных атак РФ сократилось с 90-100 до 20-30. По мнению украинского полковника, россияне в некоторой степени потеряли наступательный потенциал из-за значительных потерь живой силы и техники. Как отмечает ISW, заявления Дмитрашковского соответствуют собственным наблюдениям экспертов института касательно темпов российских операций на всем протяжении украинского фронта.
В сводке ISW отмечается, что российское наступление в Луганской области приближается к кульминации, если уже не достигло ее несмотря на то, что Москва перебросила на линию Сватово-Кременная большинство подразделений из как минимум трех дивизий. По мнению ISW, россияне за последнюю неделю добились лишь минимальных тактических успехов в Луганской области. В то же время украинцам, судя по всему, удалось провести контратаки и вернуть некоторые территории в регионе под свой контроль. Аналитики ISW также сообщают, что за последние несколько дней заметно сократилось количество российских атак в Бахмуте Донецкой области и вокруг этого города.
Одной из причин больших российских потерь под Угледаром стало успешное применение ВСУ дистанционных противотанковых мин (RAAM), пишет в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. RAAM - это артиллерийский снаряд, который разбрасывает противотанковые мины на расстоянии до 17 километров. В некоторых случаях Украина устанавливала мины позади наступающих российских частей, вызывая беспорядок при отступлении, пишет разведка. За последнюю неделю российские попытки штурма Угледара „почти наверняка“ замедлились после неоднократных „чрезвычайно дорогостоящих“ неудачных атак в течение предыдущих трех месяцев, заключает военное ведомство.
С мая 2022 года в боях за Бахмут российская регулярная армия и ЧВК „Вагнер“ потеряли от 20 до 30 тысяч военных убитыми и ранеными, пишет издание „Укринформ“ со ссылкой на старшего военного советника делегации Великобритании в ОБСЕ Яна Стаббса. „В то время, как Россия продолжает наступление в Донбассе, она терпит чрезвычайно большие потери. С мая прошлого года только в районе Бахмута были убиты и ранены от 20 до 30 тысяч „вагнеровцев“ и военнослужащих регулярной российской армии - это огромные человеческие потери при общем продвижении примерно на 25 километров“, - сказал Стаббс.
Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29, сообщил президент страны Анджей Дуда. В будущем Варшава предоставит Киеву остальные из 12 обещанных истребителей, добавил он.
Украинские военнослужащие сбили на востоке страны коммерческий беспилотник китайского производства Mugin-5, сообщает телеканал CNN. По словам военных, дрон удалось сбить из обычного оружия, поскольку он летел на малой высоте. Военные аналитики, изучив фотографии беспилотника, сказали CNN, что на нем не было установлено камер, и что он, скорее всего, был оснащен механизмом сброса бомбы, напечатанным на 3D-принтере. В китайской компании Mugin Limited подтвердили CNN, что в Украине был сбит именно их БПЛА. Факт такого использования дрона в компании назвали „прискорбным“ и заявили, что делают „все возможное, чтобы остановить это“. Подобные дроны можно свободно купить на китайских торговых онлайн-площадках, отмечает CNN. Их цена доходит до 15 тысяч долларов.
Специалисты Минобороны РФ нашли американский беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Черное море, в 60 километрах от Севастополя на глубине 850–900 метров, сообщает севастопольское издание ForPost со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству. В районе падения дрона дежурит российский военный корабль, а в министерстве ищут способы, как поднять аппарат со дна, утверждает собеседник издания.
„Глубина, где залегает беспилотник, довольно приличная. Чтобы осуществить подъем, необходимо задействовать средства, которые использовались при подъемах затонувших глубоководных подводных лодок“, - сказал источник ForPost. По его словам, для Минобороны РФ представляют интерес электроника и двигатель беспилотника.
Власти США считают, что российским военным удалось собрать часть обломков упавшего в Черное море американского беспилотника, рассказал CNN источник в американском правительстве. Однако Пентагон утверждает, что остатки дрона не представляют интереса с точки зрения разведки.
США анонсировали новый пакет военной помощи Украине в рамках усилий по противодействию российской агрессии. О нем будет объявлено „в ближайшие дни“, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби. Он не уточнил, что именно войдет в этот пакет, но подчеркнул, что поддержка Украины Соединенными Штатами „не имеет равных во всем мире“ с точки зрения возможностей и сумм.