Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Eesti Päevaleht

Издание Eesti Päevaleht сообщило вчера, что администрацией президента России полтора года назад был подготовлен документ „Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова“. Согласно ему, Россия намерена „противодействовать попыткам внешних акторов (в первую очередь США, стран Европейского союза, Турецкой Республики и Украины) вмешательству во внутренние дела Республики Молдова, укреплению влияния НАТО и ослаблению позиций Российской Федерации“.

Кремль также планирует установление „прагматичных двусторонних отношений на основе приоритета экономических интересов Российской Федерации и с учетом статуса в Республике Молдова политических сил, конструктивно настроенных по отношению к нашей стране“. Также планируется вовлечь Молдову в деятельность Евразийского союза и Организации Договора о коллективной безопасности.

„Мне неизвестно ничего о существовании такого плана. Я не исключаю, что это какая-то очередная фальшивка, коих очень много сейчас публикуется в западных СМИ. Россия всегда была, есть и остается открытой для налаживания добрососедских, взаимовыгодных отношений, в том числе с Молдавией“, — сказал Песков.

Он заверил власти Молдовы, что их „предубеждения в отношении Москвы“ „совершенно ничем не оправданы“.

„Они поражены, наверное, такой русофобской инфекцией, бациллой“, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что „Россия всегда и со всеми ищет добрых отношений“ (цитата по ТАСС).

Газета Eesti Päevaleht и до вчерашней публикации отправляла в Кремль запрос на комментарий, но ответа не получила.