В Молдове официально переименовали молдавский язык в румынский

После одобрения переименования молдавского языка в румынский в парламенте Молдовы произошла потасовка сообщает РБК со ссылкой на издание Publica. Законодательную инициативу внесла президентская партия „Действие и солидарность“ (PAS).



Депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов заблокировали трибуну законодательного собрания во время обсуждения инициативы и пытались сорвать голосование по проекту, отмечает издание.



Законопроект был поддержан 2 марта в первом чтении, за проголосовали 56 депутатов (из 101). Документом предлагается исключить фразы „молдавский язык“, „государственный язык“, „официальный язык“ и „родной язык“ из всех законов страны и заменить их на фразу „румынский язык“.

Председатель юридической комиссии парламента Олеся Стамате отмечала в беседе с изданием, что „инициатива направлена на выполнение тех решений Конституционного суда, которые четко определяют, что как в конституции, так и в других законах правильным выражением является румынский язык“. Она напомнила, что данное решение было принято в 2013 году Конституционным судом страны, однако оно до сих пор не выполнено.

1 марта предложение о переименовании молдавского языка в румынский в государственных документах поддержала Академия наук Молдовы (АНМ). В академии считают, что принятие этой нормы положит конец „бесконечным ненужным дискуссиям по этому вопросу, всем спекуляциям, которые ведутся в течение нескольких десятилетий“, а также „улучшит имидж Молдовы во всем мире“ и повлияет на процесс ее европейской интеграции.