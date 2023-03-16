В пятницу закроют еще одну улицу и начнут строительные работы в районе Таллиннского порта
В пятницу, 17 марта, в районе порта начнутся работы, связанные со строительством новой трамвайной линии. Для движения закроется улица Кай, однако доступ в порт и к Круизному терминалу будет обеспечен в течение всего периода строительства.
По словам руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Яана Тармака, строители приступают к работам в этом районе, поскольку начавшиеся в центре города строительные работы продвигаются согласно плану.
„С пятницы доступ к району порта будет обеспечен преимущественно по улице Садама – для движения будут открыты две полосы в направлении выезда со стороны порта и как минимум одна полоса по направлению в порт. Улица Румби останется открыта для движения, туда можно будет направлять поток выезжающего из порта транспорта; также там будет организовано три пешеходных перехода, - сказал Тармак.- В связи со строительством новой трамвайной линии в центре города планируются серьезные изменения в организации движения, но мы рассчитываем на то, что жители отнесутся к этому с пониманием и будут придерживаться знаков временной организации движения“.
В начале этой недели стартовал первый этап работ по строительству трамвайной линии в Старый порт, что повлекло за собой реорганизацию движения транспорта в центре города. Строительные работы начались на улицах Гонсиори и Лайкмаа – закрыт отрезок улицы Гонсиори между ул. Лайкмаа и Реймани в направлении из центра города, а также участок улицы Лайкмаа между ул. Гонсиори и Нарвским шоссе в направлении Нарвского шоссе.
Первый этап работ обусловил изменения в движении семи автобусных линий – в объезд направлены автобусы маршрутов № 9, 11, 31, 46, 55, 67 и 68. На автобусных остановках размещены информационные материалы с описанием временного маршрута и схемами движения. Информация об изменениях в маршрутах и графиках общественного транспорта: https://transport.tallinn.ee/
Свежая информация о строительстве трамвайной линии в Старый порт, движении общественного транспорта и этапах работ, а также схемы объездов доступны на сайте tallinn.ee/ru/vanasadamatramm.
В результате работ летом 2024 года в Таллинне будет открыта новая трамвайная линия протяженностью почти 2,5 км, которая будет начинаться от перекрестка улиц Кивисилла с улицей Гонсиори и будет доходить до бульвара Мере. Укладка проезжей части и тротуаров, установка средств организации движения, автобусных павильонов и другого инвентаря, а также работы по озеленению, согласно договору, будут завершены к февралю 2025 года.
Стоимость создания трамвайного пути составляет около 46 млн евро (вкл. налог с оборота и услуги по надзору собственника). Трамвайная трасса будет построена при поддержке Фонда восстановления и устойчивости ЕС в объеме 26 млн евро.