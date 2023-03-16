В пятницу закроют еще одну улицу и начнут строительные работы в районе Таллиннского порта

По словам руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Яана Тармака, строители приступают к работам в этом районе, поскольку начавшиеся в центре города строительные работы продвигаются согласно плану.

„С пятницы доступ к району порта будет обеспечен преимущественно по улице Садама – для движения будут открыты две полосы в направлении выезда со стороны порта и как минимум одна полоса по направлению в порт. Улица Румби останется открыта для движения, туда можно будет направлять поток выезжающего из порта транспорта; также там будет организовано три пешеходных перехода, - сказал Тармак.- В связи со строительством новой трамвайной линии в центре города планируются серьезные изменения в организации движения, но мы рассчитываем на то, что жители отнесутся к этому с пониманием и будут придерживаться знаков временной организации движения“.

В начале этой недели стартовал первый этап работ по строительству трамвайной линии в Старый порт, что повлекло за собой реорганизацию движения транспорта в центре города. Строительные работы начались на улицах Гонсиори и Лайкмаа – закрыт отрезок улицы Гонсиори между ул. Лайкмаа и Реймани в направлении из центра города, а также участок улицы Лайкмаа между ул. Гонсиори и Нарвским шоссе в направлении Нарвского шоссе.

Первый этап работ обусловил изменения в движении семи автобусных линий – в объезд направлены автобусы маршрутов № 9, 11, 31, 46, 55, 67 и 68. На автобусных остановках размещены информационные материалы с описанием временного маршрута и схемами движения. Информация об изменениях в маршрутах и графиках общественного транспорта: https://transport.tallinn.ee/

Свежая информация о строительстве трамвайной линии в Старый порт, движении общественного транспорта и этапах работ, а также схемы объездов доступны на сайте tallinn.ee/ru/vanasadamatramm.