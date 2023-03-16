Публичное письмо эстонских футзальных клубов в ЭФС и министерство: действующий чемпион нарушает правила честной игры
Футзальные клубы обеспокоены тем, что клуб, имеющий серьезные финансовые проблемы, нарушает правила честной игры.
Клубы мини-футбола „Виймси Смсраха“, Силламяэ, Кохила, „Равеес“ Тарту и Арукюла „Радиус“ подали открытое письмо в Эстонский футбольный союз и Министерство культуры. Приводим письмо полностью.
„Мы, пять эстонских клубов мини-футбола, пишем открытое письмо Эстонскому футбольному союзу и Министерству культуры, чтобы получить разъяснения относительно деятельности „Космоса“ и его менеджера Бориса Шипунова, клуба, который нечестно действует в футбольной жизни на протяжении несколько сезонов, по нашей информации.
Хотим прояснить ситуацию, когда в сезоне 2021/2022 в состав команды „Космос“ входили четыре легионера из Венесуэлы, целью пребывания которых в Эстонии были игры в мини-футбол, о чем также сообщалось в социальных сетях „Космос“. Однако в прошлом сезоне они были зарегистрированы в клубе как любители, что по сути позволило клубу не оплачивать их услуги в соответствии с требованиями Футбольной ассоциации, а также государства.
Также хотим прояснить ситуацию, когда „Космос“ подписал профессиональные контракты с тремя украинскими игроками в сезоне 2022/2023, но, по словам игроков, не выплатил им заработную плату, не сдал налоговые декларации и не уплатил налоги, но после того, как недовольные ситуацией игроки в одностороннем порядке расторгли контракты, клуб снова получил возможность взять новых игроков из Украины, одного из них на профессиональной основе.
У нас также много вопросов по ситуации с президентом клуба Борисом Шипуновым, который был осужден за налоговое мошенничество, а также отбывал тюремный срок, который признал себя банкротом как физическое лицо и чей личный налоговый долг до объявления о банкротстве составил рекордные 6 миллионов евро в Эстонии, продолжает свою деятельность и влезает в новые долги. Судя по разным реестрам, связанные с ним компании имеют следующие налоговые долги: Hostech OÜ (продана в рамках процедуры банкротства сестре Бориса Шипунова Марине Шипуновой) 83 000 евро, Baltic Futsal Marketing 21 500 евро, школа мини-футбола „Космос“ 6 000 евро и Best Wood Group. SIA, компания, зарегистрированная в Латвии, 165 000 евро.
Мы также хотим узнать, что предпринял Эстонский футбольный союз в связи с тем, что „Космос“ организовал в Таллинне турнир предварительного раунда ЛЧ УЕФА по футзалу, на организацию которого УЕФА выделяет внушительную сумму в размере более 50 000 евро, но несмотря на это, президент клуба Борис Шипунов, по нашей информации, неоднократно, несмотря на обещания, оставлял неоплаченные счета, начиная от гостиничных услуг и услуг охранной компании и заканчивая услугами, связанными с игровыми трансферами, что привело к реальным потерям для всех.
Действия Бориса Шипунова также нанесли финансовый ущерб клубам, участвовавшим в чемпионате Эстонии по мини-футболу в прошлом сезоне. В регулярном сезоне 2021/2022 компания Baltic Futsal Marketing OÜ, связанная с Шипуновым, получила права на трансляции игр и рекламу. 11.08.2022 Борис Шипунов лично сообщил, что деньги от продажи рекламы получены и в ближайшее время будут распределены совместно между клубами, но прошло более семи месяцев, но, насколько нам известно, деньги так и не были переведены в клубы.
Подводя итог, мы считаем, что действия Бориса Шипунова наносят ущерб не только репутации эстонского футбола, но и всего эстонского спорта, поскольку информация передается от игроков, которым не заплатили в Эстонии. По нашему мнению, действия Бориса Шипунова наносят значительный финансовый ущерб компаниям и частным лицам как в Эстонии, так и в Латвии.
Мы надеемся, что Эстонский футбольный союз примет решение с клубом „Космос“ до финала кубка, который состоится в выходные, или, по крайней мере, до плей-офф чемпионата, который начнется в конце марта, чтобы клубы, не подозревающиеся в финансовом скандале, могли соревноваться дальше. Со спортивной точки зрения это было бы более справедливо, чем ситуация, когда на клуб будут наложены возможные санкции задним числом после окончания сезона.
Мы требуем немедленных действий, чтобы предотвратить дальнейший ущерб.