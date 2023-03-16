Публичное письмо эстонских футзальных клубов в ЭФС и министерство: действующий чемпион нарушает правила честной игры

„Мы, пять эстонских клубов мини-футбола, пишем открытое письмо Эстонскому футбольному союзу и Министерству культуры, чтобы получить разъяснения относительно деятельности „Космоса“ и его менеджера Бориса Шипунова, клуба, который нечестно действует в футбольной жизни на протяжении несколько сезонов, по нашей информации.



Хотим прояснить ситуацию, когда в сезоне 2021/2022 в состав команды „Космос“ входили четыре легионера из Венесуэлы, целью пребывания которых в Эстонии были игры в мини-футбол, о чем также сообщалось в социальных сетях „Космос“. Однако в прошлом сезоне они были зарегистрированы в клубе как любители, что по сути позволило клубу не оплачивать их услуги в соответствии с требованиями Футбольной ассоциации, а также государства.



Также хотим прояснить ситуацию, когда „Космос“ подписал профессиональные контракты с тремя украинскими игроками в сезоне 2022/2023, но, по словам игроков, не выплатил им заработную плату, не сдал налоговые декларации и не уплатил налоги, но после того, как недовольные ситуацией игроки в одностороннем порядке расторгли контракты, клуб снова получил возможность взять новых игроков из Украины, одного из них на профессиональной основе.



У нас также много вопросов по ситуации с президентом клуба Борисом Шипуновым, который был осужден за налоговое мошенничество, а также отбывал тюремный срок, который признал себя банкротом как физическое лицо и чей личный налоговый долг до объявления о банкротстве составил рекордные 6 миллионов евро в Эстонии, продолжает свою деятельность и влезает в новые долги. Судя по разным реестрам, связанные с ним компании имеют следующие налоговые долги: Hostech OÜ (продана в рамках процедуры банкротства сестре Бориса Шипунова Марине Шипуновой) 83 000 евро, Baltic Futsal Marketing 21 500 евро, школа мини-футбола „Космос“ 6 000 евро и Best Wood Group. SIA, компания, зарегистрированная в Латвии, 165 000 евро.



Мы также хотим узнать, что предпринял Эстонский футбольный союз в связи с тем, что „Космос“ организовал в Таллинне турнир предварительного раунда ЛЧ УЕФА по футзалу, на организацию которого УЕФА выделяет внушительную сумму в размере более 50 000 евро, но несмотря на это, президент клуба Борис Шипунов, по нашей информации, неоднократно, несмотря на обещания, оставлял неоплаченные счета, начиная от гостиничных услуг и услуг охранной компании и заканчивая услугами, связанными с игровыми трансферами, что привело к реальным потерям для всех.