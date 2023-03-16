Повторная проверка вновь обнаружила бактерии Легионеллы в популярном аквапарке. Заражена и общественная баня

Клиенты, находящиеся в центре Aura, направляются в душевые на втором этаже. Ограничений по использованию второго этажа нет, но решение о возможном закрытии центра будет принято в ближайшее время, передает rus.err.

Мэр Тарту Урмас Клаас созвал а утро пятницы заседание с участием представителей центра Aura, сауны Anne, Департамента здоровья и компании Tartu Veevärk, чтобы получить более подробный обзор ситуации и спланировать дальнейшие действия.

Клиентов, посетивших центр Aura или сауну Anne в течение последних двух недель, просят следить за своим здоровьем и обращаться к семейному врачу в случае появления симптомов, указывающих на наличие бактерий.