Выборы 2023
16.03.2023, 17:39

EKRE сделает второй заход в Государственный суд с жалобой на электронное голосование

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Лидеры EKRE Мартин (слева) и Март Хельме
Лидеры EKRE Мартин (слева) и Март Хельме
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA

Республиканская избирательная комиссия на заседании во вторник отклонила жалобу Эстонской консервативной народной партии (EKRE) по поводу электронного голосования. Представляющий партию адвокат Пауль Керес сообщил, что EKRE обжалует решение комиссии в Государственном суде, пишет Delfi.

Керес сказал, что срок обжалования истекает завтра, и завтра же EKRE подаст жалобу.

Напомним, что Государственный суд Эстонии оставил 10 марта без рассмотрения жалобу Эстонской консервативной народной партии (EKRE) на результаты электронного голосования на выборах в Рийгикогу, сославшись на то, что Республиканская избирательная комиссия (VVK) еще не рассмотрела этот вопрос.

В Госсуд можно подавать жалобу только после ее рассмотрения в VVK.

Подробнее о решении Республиканской избирательной комиссии отклонить жалобу EKRE читайте здесь.

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