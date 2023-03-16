Бывший игрок „Левадии“ и молодежной сборной Эстонии разыскивается полицией

26-летний Яковлев забил в этих матчах с десяток голов. В юности он был многообещающим игроком. В последний раз выходил на поле на уровне чемпионата в 2018 году, когда представлял „Нарву“. В прошлом году он показывал свое мастерство в лиге чемпионата в закрытых помещениях.

В последнее время замечен в хулиганстве. Яковлев находится в розыске с 8 марта, за что его разыскивают, неизвестно.

Три решения суда, связанные с его именем, можно найти от 2018, 2019 и 2022 годов в „Государственном вестнике“. Согласно последнему постановлению, Яковлев был приговорен к 11 месяцам и 27 дням тюремного заключения, которое было заменено 357 часами общественных работ. Кроме того, Яковлев должен был выплатить 410 евро потерпевшему и 981 евро Эстонской Республике, а также 259 евро процессуальных издержек.

Содержание судебного решения: „Святослав Яковлев обвинялся в том, что 02.10.2019 отвез автомобиль Mercedes-Benz с регистрационным номером x в автосервис X X OÜ в Нарве для ремонта. 04.10.2019, собираясь забрать автомобиль, Святослав Яковлев сообщил представителю X X OÜ, что x OÜ заплатит 410 евро за выполненные ремонтные работы, хотя сам Яковлев с этой фирмой никак не связан. Таким образом, Святослав Яковлев создал неверное впечатление об х OÜ и причинил имущественный ущерб с целью освобождения от финансовых обязательств и получения имущественной выгоды в виде отремонтированного транспортного средства“.



В прошлом он обвинялся в неоднократном вождении автомобиля без водительских прав в Нарве и предъявлении полиции неправильных водительских прав.

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