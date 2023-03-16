Полиция ищет пропавшую 53-летнюю женщину

Близкие сообщили, что Анника покинула свой дом в поселке Тырванди (волость Камбья) утром. Женщина иногда ведет себя своеобразно. Обеспокоенные близкие опасаются, что ее жизнь может оказаться в опасности.

Женщина может перемещаться как в Тартуском уезде, так и по направлению в Таллинн, где живут ее родственники. Полиция проверила все адреса, где могла появиться Анника, сейчас просматриваются записи камер видеонаблюдения.

Приметы женщины: рост 170 см, полного телосложения. Длинные черные волосы. Была одета в коричневую куртку, джинсы и черные сапоги.

Если кто-то видел женщину или имеет информацию о ее местонахождении, полиция просит позвонить по номеру 112.