Руководитель R-Kiosk и Caffeine: причины, по которым мы совершаем „зеленый поворот“

Нынешних законов недостаточно для управления климатом

Климатический закон Европейского союза ставит цель сократить выбросы углекислого газа на 55% в течение следующих семи лет и достичь климатической нейтральности к 2050 году. Цель этого закона – защитить окружающую среду, не ставя под угрозу экономику и не нанося вреда различным группам общества. Климатические цели были утверждены и Рийгикогу прошлым летом, но нынешнего законодательства явно недостаточно для их достижения.