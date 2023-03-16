Эстония отправит в Украину снайперские винтовки и специальное снаряжение

„Вчера вместе с союзниками в формате „Рамштайн“ мы обсудили ситуацию с помощью Украине, понятно, что времени здесь в обрез. Наша крупная инициатива касается совместной закупки Европейским союзом миллиона артиллерийских снарядов, но продолжать нужно и небольшими, более адресно направленными пакетами помощи. Отсюда и наше сегодняшнее решение направить очередной пакет, в продолжение к предыдущему, а именно - снаряжение для спецподразделений и снайперов“, - сказал министр обороны Ханно Первкур.

Новый пакет помощи включает полуавтоматические винтовки, снайперские винтовки, прицелы, бинокли, боеприпасы, индивидуальное и спецснаряжение, патрульные лодки и тепловизоры. К тому же жертвуется медицинское оснащение. Общая сумма военной помощи - 494 300 евро. Пожертвование никак не отразится на боевой подготовке и боеготовности и эстонских военных.

Эстония передала Украине военной помощи на сумму 400 млн евро, это более чем 1% ВВП. К примеру, ранее Эстония пожертвовала Украине ракеты к противотанковой системе Javelin, гаубицы, противотанковые гранатометы, противотанковые мины, минометы, транспортные средства, средства связи, средства личной защиты, сухие пайки. Совместно с Германией Эстония отправила в Украину два полевых госпиталя и медицинского оснащения почти на 15 млн евро. Третий госпиталь Эстония жертвует Украине совместно с Голландией и Норвегией, которые выделили на него 7,8 млн евро.

Министерство обороны планирует компенсировать военные поставки в Украину через Европейский фонд мира, откуда на основании уже принятых решений Эстония получит обратно 156 млн евро.