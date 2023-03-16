ВИДЕО | США опубликовали кадры инцидента с российским истребителем над Черным морем

На них видно, что российский перехватчик сбрасывал топливо по курсу беспилотника. В результате инцидента БПЛА потерял управление и упал в море.

Российское Минобороны заявляет, что самолеты оружие не применяли и в контакт с беспилотником не вступали.

О самом инциденте можно прочитать ЗДЕСЬ.

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