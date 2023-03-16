ВИДЕО | Кровавая бойня фанатов перед матчем Лиги чемпионов

Беспорядки вокруг футбольных матчей становятся привычным делом в европейских городах. Печально известный финал Лиги чемпионов в Париже не стал исключением, в других уголках континента фанаты тоже периодически устраивают настоящие побоища, которые временами перерастают в подобие партизанской войны.

На этот раз испортить праздник удалось фанатам „Айнтрахта“ и „Наполи“, которые превратили исторический центр Неаполя в место боевых действий. Горящие автомобили, разбитые витрины, покалеченные болельщики — всё это становится привычным для Европы.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с участием итальянского „Наполи“ и немецкого „Айнтрахта“ ещё до стартового свистка привлёк к себе внимание любителей футбола со всего света. Фанаты двух клубов устроили беспорядки в историческом центре Неаполя, приведя в ужас местных жителей, которые случайно оказались на пути двух конфликтующих.

Первый матч во Франкфурте закончился победой „Наполи“ со счётом 2:0. Но запомнился он не только событиями на поле. Перед игрой ультрас „Айнтрахта“ напали на гостей, в результате чего пришлось вмешиваться немецкой полиции. Опасаясь продолжения конфликта на своих улицах, итальянский клуб объявил, что не будет продавать билеты немецким болельщикам. Всё это вызвало большой скандал, однако так и не спасло Неаполь от визита неприятелей.

Не все нежелательные гости приняли во внимание предупреждение, около шести сотен поклонников „орлов“ добрались до южного итальянского города. Возможно, думали, что для них сделают какое-то исключение и пустят на стадион. А может, просто решили на месте выразить своё несогласие с запретом. Немцы устроили марш по Неаполю, шествие по городу сопровождалось обидными для местных жителей кричалками, но этим дело не ограничилось.

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