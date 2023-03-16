„Путин мой друг“. В Латвии полиция задержала женщину, вывесившую в окне российский флаг

Задержанную зовут Елена Крейле. Она неоднократно появлялась на публике с сумкой с буквой Z. Как ранее сообщала Re:Baltica, Крейле приходила на митинги против войны в Украине и стояла там с плакатом „Россия, я с тобой“, а в день памяти легионеров ее ненадолго задержали у Памятника свободы. Каждый раз, когда она сталкивалась с полицией, у нее при себе были вещи в цветах флага России — например, прикрепленные к куртке белый, синий и красный карандаши.