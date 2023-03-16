Суд вынес решение по нашумевшему делу об убийстве и осквернении трупа

Айво Волошина суд признал виновным в физическом насилии, осквернении трупа и убийстве и назначил ему в общей сложности семь лет лишения свободы.

В попытке кибермошенничества как Пуллат, так и Волошин признаны невиновными.

Андреса Пуллата суд признал виновным в осквернении трупа и назначил штраф в размере 2660 евро.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего, в связи с чем Пуллат и Волошин должны выплатить в счет покрытия иска солидарно 393 евро.

Согласно обвинению, 2 ноября 2021 года Пуллат и Волошин убили в деревне Йыуга в волости Алутагузе в Ида-Вирумаа женщину с целью получения выгоды, а точнее получения в собственность хутора, принадлежавшего убитой. Инга Пуллат предварительно придумала план, согласовала его с имеющим недостатки интеллектуального развития Айво Волошиным и предложила ему претворить план в жизнь. Сын Инги, Андрес, помог избавиться от тела.

Более подробно с историей можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Решение суда пока в законную силу не вступило.

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