Правительство утвердило индексацию: средняя пенсия повысится до 700 евро

„Безусловно, вместе с ростом заработной платы и удорожанием жизни должны повышаться и пенсии. Вот почему в этом году рост пенсий рекордно большой за последние 15 лет. Благодаря апрельской индексации, вступившим в силу в начале года изменениям учета подоходного налога, а также внеочередному повышению пенсий на 20 евро у пенсионеров будет оставаться больше денег, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Начиная с 1 апреля пенсия по возрасту для человека со стажем работы 44 года увеличится на 84,67 евро и будет составлять 700,02 евро. Повышение пенсии по старости зависит от поступления социального налога. В этом году мы имеем дело с беспрецедентным ростом пенсий за последние 15 лет“.

Средняя пенсия по-прежнему будет освобождена от подоходного налога. Не изменится и сумма вступившей в силу с 1 января льготы по подоходному налогу, которая составляет 704 евро. Сначала Департамент социального страхования рассчитывает не облагаемый налогом доход в I пенсионной ступени. Если есть остаток, Пенсионный центр применяет его ко II пенсионной ступени. Если выплаты из I и II ступеней меньше не облагаемого налогом дохода, оставшуюся его часть можно использовать, например, при выплате заработной платы.

После индексации ставка народной пенсии составит 336,39 евро, базовая часть пенсии – 317,9 евро, а годовой коэффициент оценивается в 8,684 евро. Пенсии, пересчитанные по индексу 2023 года, будут выплачиваться с апреля. Индексация пенсий в этом году обойдется государству в 245,8 млн евро. Проиндексированные пенсии получат 323 000 пенсионеров.