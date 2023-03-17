К 2027 году парк Elron увеличится более чем на 40%. На это потратят почти 150 млн евро

„Количество поездок растет на всех направлениях, но больше всего на линиях Тарту, Нарвы и Вильянди. Наша цель – удвоить пассажиропоток к 2030 году“, – сообщила RusDelfi руководитель по маркетингу и коммуникации Elron Катрин Кулдеркнуп. Уже через пару лет компания планирует представить более комфортабельные поезда.

В 2020 году был заключен контракт на шесть электропоездов Škoda, а в 2022 году правительство одобрило приобретение еще десяти новых электропоездов из фонда модернизации Европейского союза. Таким образом, к 2027 году парк Elron увеличится более чем на 40%, что также позволит сделать расписание более плотным. Общая стоимость 16 поездов составляет 146 888 007 евро.

Как это отразится на цене билетов – пока неизвестно. „Тарифы на проезд в поездах устанавливает министерство, поскольку Elron (AS Eesti Liinirongid) - это государственная компания“, – объяснила Кулдеркнуп.

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