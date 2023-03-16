ВИДЕО | Правительство рассказало о своих новых решениях

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Каллас сказала, что поблагодарила приехавшего в Эстонию президента Германии за вклад в обеспечение безопасности нашей страны. Мы должны готовиться к долгому противостоянию с Россией. Все ее действия показывают, что амбиции РФ масштабные. Необходимо разорвать порочный круг российских захватнических войн. Более подробно о визите президента Германии можно прочитать ЗДЕСЬ.

На повестке также сфера энергетики. К следующему сезону нужно готовиться уже сейчас, в том числе на общеевропейском уровне.

Последнее время очень актуальна тема смены электропакетов. Ситуация, когда конкуренция среди поставщиков большая, является позитивной для потребителей. Универсальная услуга как кризисная мера выполнила свою задачу, и теперь цены должен регулировать рынок.

На заседании кабинета были приняты решения по 20 темам, в том числе касающиеся перехода на эстонский язык обучения. Также правительство утвердило индексацию пенсий, в результате чего они вырастут на 13,9%.

Коалиционные переговоры идут хорошо, но шли бы еще лучше, если бы в бюджете было больше средств.

Рейнсалу в свою очередь сообщил, что Эстония ходатайствует о проведении в марте ревизии потолка цен на сырую нефть из РФ. Также Эстония предлагает наложить санкции на продажу нефтяных танкеров России и проход российских танкеров через территориальные воды ЕС. Кроме этого, важно бороться с уклонением от санкций. Ситуация в Молдове становится все напряженнее.

Сигне Рийсало напомнила, что 1 апреля снова произойдет индексация пенсий, в результате которой средняя пенсия по старости при стаже 44 года вырастет до 700 евро. Также будут проиндексированы пособия по нетрудоспособности. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ. Повышение пенсий обойдется государственному бюджету в 245,8 млн евро.

В конце пресс-конференции один из журналистов поинтересовался, не стоит ли поменять систему индексации зарплат высших государственных чиновников?