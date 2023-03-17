Шведский эксперт раскрыл формулу успеха Северных стран и дал советы жителям Эстонии
Как такое возможно, что в Северных странах число смертей при пожарах – с учетом численности населения – в 4,6 раза меньше, чем в Эстонии? Специалист по пожарной безопасности из Департамента гражданской информации Швеции д-р Стефан Сердквист объясняет, что они делают по-другому и что можно предпринять в Эстонии.
Согласно стратегии Эстонского спасательного департамента, мы должны достичь уровня Северных стран к 2025 году. При этом только за прошлый год при пожарах у нас погибли 48 человек, что на девять больше, чем годом ранее. Одна из причин проблемы – недостаточное количество исправных дымовых датчиков.
Чтобы за считаные годы достичь уровня Северных стран, Спасательный департамент составил стратегию, важную роль в которой играет проект „Обеспечение пожарной безопасности домов“, в ходе которого в прошлом году 255 домов стали пожаробезопасными, помощь оказана на сумму 683 000 евро.
Как обстоят дела в Швеции?
В Швеции с ее почти 10,3 млн жителей Пожарно-спасательная служба регистрирует в среднем 10 988 пожаров в зданиях в год. Отдельно приводятся бытовые помещения: за период 2018–2021 гг. было потушено в среднем 4242 таких пожара.
Хотя число пожаров кажется большим, погибших с каждым годом все меньше. Например, если в 2010 году в Швеции при пожарах погиб 121 человек, то в 2021 году – 65.
Цель шведов – чтобы при пожарах никто не погибал
Чему мы можем поучиться у шведов, у которых, например, уже во второй половине 20-го века число смертей при пожарах сократилось вполовину?
Доктор Стефан Сердквист, специализирующийся на пожарной безопасности и написавший на эту тему множество научных статей, рассказал, что в 2010 году Швеция приняла государственную стратегию по повышению пожарной безопасности, чтобы продолжить снижение числа смертей в пожарах. „Цель – чтобы в пожарах никто не погибал и не получал серьезных повреждений“, – добавил он.
Ключевой элемент стратегии – именно предотвращение пожаров, и, по словам Сердквиста, в основе лежат результаты многих исследовательских проектов.
Три компонента шведской стратегии
Одна часть стратегии – общегосударственная кампания „Активное противодействие пожарам“ с очень широкой целевой группой. В ходе кампании массово распространяется информация о необходимости датчиков в домах, сроке действия приборов и замене батареек.
В фокусе второй части – общение с конкретными целевыми группами. „В пример можно привести разосланные прошлой осенью оповещения о правильном разведении огня в отопительных установках, поскольку расходы на электричество недавно выросли“, – объяснил Сердквист.
Третья часть делает ставку на индивидуальную защиту от огня, в центре внимания – группа с повышенным риском. „Многие из этих людей сталкиваются с учреждениями здравоохранения и социальной защиты, то есть сотрудничать необходимо именно с этими учреждениями“, – отметил специалист.
Эстонская статистика смертей при пожарах в 2013–2022 годы. Источник: Спасательный департамент
За год от смерти в огне спасен 51 человек
Докторант Лундского университета Маркус Рунефорс опубликовал в 2020 году докторскую диссертацию „Пожары с летальным исходом: предотвращение и реагирование“. Из нее следует, что в исследуемом году (2017) пожарные спасли жизнь 51 человека, то есть без реагирования пожарных число погибших при пожарах в жилых помещениях выросло бы в том году на 58 процентов.
„Это наглядно показывает, насколько важно иметь дома умный датчик дыма и угарного газа. Преимущество умного датчика в том, что в случае пожара он не только издает громкий звук, но и передает оповещение тем, кто может приехать на помощь. В случае пожара человек может запаниковать или в худшем случае – потерять способность вызвать помощь, и очень важно, чтобы информация о пожаре быстро дошла до спасателей. Кроме того, только умный датчик спасет ваш дом даже в том случае, если дома никого нет“, – объяснил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
Разумеется, помимо времени реагирования важно то, что спасатели могут сделать, приехав на место происшествия. Например, в Швеции происходило много пожаров, в случае которых пожарным для проведения спасательных работ требовалось оборудование, снабжающее их кислородом.
Пять важных пунктов стратегии по пожарной безопасности
Доктор Сердквист объяснил, что в Швеции в сфере пожарной безопасности выделены пять наиболее важных областей:
1) Улучшение знаний по части превенции и действий.
2) Увеличение числа работающих отечественных пожарных сигнализаций.
3) Способствование первичному реагированию коротким временем реагирования.
4) Повышение знаний посредством исследований, извлечение уроков из несчастных случаев, обновления.
5) Усиление защиты от огня людей, которым опасность угрожает в домашней среде.
Продуманная стратегия – ключ к успеху
„С началом внедрения стратегии число смертей, связанных с пожарами, неуклонно снижалось на 30 процентов“, – отметил доктор Сердквист.
„В Эстонии, к сожалению, дела обстоят не так хорошо. Несмотря на то, что дымовой датчик является обязательным, результаты последнего исследования, проведенного Спасательным департаментом, показывают, что в 13 процентах домов его нет. Также наша практика подтверждает, что во многих домах датчики неисправны: либо истек их срок службы, либо села батарейка“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
Доктор Сердквист добавил, что, поскольку пожарной безопасности способствуют многие факторы, невозможно измерить точное влияние какой-либо одной меры. „Мы считаем, что снижение числа смертей при пожарах – это совместное воздействие всех элементов стратегии“, – подчеркнул он.
Продумайте пожарную безопасность своего дома
Какой совет можно дать жителям Эстонии? По словам доктора Сердквиста, все зависит от ситуации, потому что советы могут быть разными: „на нашем сайте много информации на тему пожарной безопасности и многого другого, например, о кризисном управлении. В случае пожара наш главный посыл таков: спасение – предупреждение – сигнализация – тушение“.
Он добавил, что это правило описывает порядок действий при пожаре. Помимо исправного дымового датчика, он советует приобрести домой порошковый огнетушитель (6 кг) и противопожарное полотно.
„Цель Швеции – чтобы к 2030 году в 95 процентах домов была исправная система домашней пожарной сигнализации, в 80 процентах – огнетушитель и в 70 процентах – еще и противопожарное полотно“, – рассказал он. Этот же подход он рекомендует всем жителям Эстонии.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.