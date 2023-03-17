Шведский эксперт раскрыл формулу успеха Северных стран и дал советы жителям Эстонии

Согласно стратегии Эстонского спасательного департамента, мы должны достичь уровня Северных стран к 2025 году. При этом только за прошлый год при пожарах у нас погибли 48 человек, что на девять больше, чем годом ранее. Одна из причин проблемы – недостаточное количество исправных дымовых датчиков.

Чтобы за считаные годы достичь уровня Северных стран, Спасательный департамент составил стратегию, важную роль в которой играет проект „Обеспечение пожарной безопасности домов“, в ходе которого в прошлом году 255 домов стали пожаробезопасными, помощь оказана на сумму 683 000 евро.

Как обстоят дела в Швеции?

В Швеции с ее почти 10,3 млн жителей Пожарно-спасательная служба регистрирует в среднем 10 988 пожаров в зданиях в год. Отдельно приводятся бытовые помещения: за период 2018–2021 гг. было потушено в среднем 4242 таких пожара.

Хотя число пожаров кажется большим, погибших с каждым годом все меньше. Например, если в 2010 году в Швеции при пожарах погиб 121 человек, то в 2021 году – 65.

Цель шведов – чтобы при пожарах никто не погибал

Чему мы можем поучиться у шведов, у которых, например, уже во второй половине 20-го века число смертей при пожарах сократилось вполовину?

Доктор Стефан Сердквист, специализирующийся на пожарной безопасности и написавший на эту тему множество научных статей, рассказал, что в 2010 году Швеция приняла государственную стратегию по повышению пожарной безопасности, чтобы продолжить снижение числа смертей в пожарах. „Цель – чтобы в пожарах никто не погибал и не получал серьезных повреждений“, – добавил он.

Ключевой элемент стратегии – именно предотвращение пожаров, и, по словам Сердквиста, в основе лежат результаты многих исследовательских проектов.

Три компонента шведской стратегии

Одна часть стратегии – общегосударственная кампания „Активное противодействие пожарам“ с очень широкой целевой группой. В ходе кампании массово распространяется информация о необходимости датчиков в домах, сроке действия приборов и замене батареек.