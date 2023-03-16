Силы обороны получат право конспиративной деятельности в случае вооруженного сопротивления

Потребность в изменении положения о Силах обороны обусловлена изменением Закона об организации Сил обороны, вступившего в силу в январе этого года, говорится в повестке заседания правительства на 16 марта.

„Так, командир или глава военного командования получит право привлекать подставных лиц и задействовать их в сотрудничестве с Силами обороны. Задача организации нетрадиционных боевых действий подменяется задачей подготовки и организации вооруженного сопротивления. При этом предоставляется право негласной проверки персональных данных лица, привлекаемого к выполнению задания, или лица, рекомендованного к привлечению, из баз данных государства, местного самоуправления или иного публично-правового или частноправового лица. Также будет предоставляться право использовать методы конспирации и негласно следить за людьми“, говорится в пункте повестки.

В сентябре прошлого года вице-канцлер Министерства обороны Маргит Гросс пояснила ERR, что для эффективной борьбы против чужой власти на оккупированной территории готовиться к этому нужно уже в мирное время.

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