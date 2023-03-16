16.03.2023, 07:06
Пожар в жилом доме унес жизнь человека
ФОТО: | Delfi Meedia
Ночью 16 марта, в 00:58 центр тревоги получил сообщение о пожаре в деревне Вийтна на Сааремаа, где горел жилой дом, в котором мог находиться человек.
Прибывшие в 01:20 на место спасатели увидели, что стены и крыша дома уже сгорели. В ходе поисков внутри было обнаружено тело мужчины. Причины пожара и имелся ли в доме исправный дымовой датчик установит следствие.
Возгорание было локализовано в 02:09, но последующие мероприятия по тушению продолжались до раннего утра.
В 2023 году в пожарах в Эстонии погибло восемь человек.
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