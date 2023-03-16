Пожар в жилом доме унес жизнь человека

Прибывшие в 01:20 на место спасатели увидели, что стены и крыша дома уже сгорели. В ходе поисков внутри было обнаружено тело мужчины. Причины пожара и имелся ли в доме исправный дымовой датчик установит следствие.

Возгорание было локализовано в 02:09, но последующие мероприятия по тушению продолжались до раннего утра.

В 2023 году в пожарах в Эстонии погибло восемь человек.

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