ЧП и криминал
16.03.2023, 07:06

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Пожар в жилом доме унес жизнь человека

 

Ночью 16 марта, в 00:58 центр тревоги получил сообщение о пожаре в деревне Вилтина на Сааремаа, где горел жилой дом, в котором мог находиться человек.

Прибывшие в 01:20 на место спасатели увидели, что стены и крыша дома уже сгорели. В ходе поисков внутри было обнаружено тело мужчины. Причины пожара и имелся ли в доме исправный дымовой датчик установит следствие.

Возгорание было локализовано в 02:09, но последующие мероприятия по тушению продолжались до раннего утра.

В 2023 году в пожарах в Эстонии погибло восемь человек.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии