ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (385-й день) | Патрушев: Россия будет пытаться поднять американский беспилотник со дна Черного моря(7)
Подводим итоги 385-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
С российских позиций 14 марта были выпущены боеприпасы с белым фосфором по ненаселенному району у города Часов Яр на востоке Украины, сообщили журналисты агентства AFP. По их данным, два снаряда с интервалом в пять минут были выпущены по дороге на южной окраине Часового Яра, ведущей к соседнему Бахмуту. В результате взрывов по обеим сторонам дороги загорелась растительность на площади размером с футбольное поле.
Агентство не смогло подтвердить, был ли обстрелянный объект позицией, удерживаемой украинскими силами, но в районе пожара у края дороги был припаркован грузовик с символикой украинской армии. Ближайшие дома находились примерно в 200 метрах от внешнего края пожара. Использование фосфорных боеприпасов запрещено против гражданских лиц, однако допустимо против военных целей. Как отмечает AFP, с начала войны Украина неоднократно обвиняла Россию в их применении, в том числе - против мирных жителей, что российская армия категорически отрицала.
Российские оккупанты пытаются отрезать снабжение Бахмута, а также атакуют в районе Купянска, Кременной, Авдеевки и Марьинки. Об этом говоритсяв утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Так, в районе Бахмута идут позиционные бои, российские силы продолжают попытки окружить город. ВСУ отбили атаки противника на Ягодное, Хромово и Орехово-Василевку.
Под Авдеевкой и Марьинкой за сутки ВС РФ пытались наступать в направлении Каменки, Невельского, Новокалинового, Северного, Первомайского, Новомихайловки, Победы и Водяного.
По сведениям Генштаба ВСУ, всего отбито более 90 атак россиян в Донбассе.
Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения противника, три удара по местам развертывания зенитно-ракетных комплексов и три удара по другим важным объектам. Ракетные войска и артиллерия поразили три района сосредоточения личного состава, три пункта управления подразделениями и позицию противовоздушной обороны.
Нидерланды предоставят Украине два тральщика класса Alkmaar. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым в Одессе. Передачу кораблей - искателей мин планируется осуществить ориентировочно в 2025 году.
Совет Федерации РФ практически единогласно одобрил законопроект, подразумевающий распространение ответственности по закону о „фейках“ о ВС РФ, в том числе лишения свободы на срок до 15 лет, и на тех, кто „дискредитировал“ „добровольцев“, поддерживающих регулярную армию России. По данным Telegram-канала „ЧТД“, единственным сенатором, проголосовавшим „против“, была мать Ксении Собчак - Людмила Нарусова.
Евросоюзу следует официально начать переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС, даже если боевые действия еще продолжаются. Такое мнение высказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в гостевой колонке для газеты The Financial Times. В то же время вступление Украины в НАТО после завершения войны поможет предотвратить новую войну, заявил политик.
Патрушев: Россия будет пытаться поднять американский беспилотник со дна Черного моря
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев сказал, что Россия будет пытаться достать со дна моря упавший там вчера после неудачного перехвата российскими истребителями американский беспилотник.
„Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех“, - сказал Патрушев в интервью российскому государственному телевидению.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что американские военные приняли меры к тому, чтобы ничего ценного среди обломков разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper не могло попасть в руки россиян. Также, по его словам, при ударе о воду он разбился на части, а обломки затонули на глубину в 4000-5000 футов (1200-1500 м), поэтому поднять их будет трудно.
Это примерно соответствует глубинам в центральной части Черного моря. Работа водолазов на такой глубине невозможна. Ранее источники американских СМИ сообщили, что чувствительные данные с дрона были уничтожены дистанционно раньше, чем он затонул. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду сказал, что Россия попытается поднять обломки американского беспилотника, но он не знает, удастся ли это сделать.
Генерал Милли также сообщил, что перехват беспилотника российскими истребителями Су-27 был преднамеренным (это сразу признало и российское Минобороны), но насколько преднамеренным было столкновение с одним из них и пытались ли истребители сбить дрон - неясно. В России отрицают факт столкновения.
По словам Милли, у него запланирован телефонный разговор с начальником Генерального штаба российский вооруженных сил Валерием Герасимовым, который также командует всей „спецоперацией“ в Украине.
Министр обороны США Ллойд Остин поговорил по телефону с американским коллегой Сергеем Шойгу „по инициативе американской стороны“, сообщают российские информационные агентства со ссылкой на Минобороны России.
Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил факт телефонного разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Остин, по его версии, сказал Шойгу, что „США продолжит полеты и работу везде, где позволяет международное право. [...] И профессиональное и безопасное обращение с собственными военными самолетами - ответственность России“, - сказал он (цитата по Reuters).
Остин добавил, что „для великих держав важно быть примерами прозрачности и коммуникации“.
На встрече Контактной группы по обороне Украины (формат „Рамштайн“) с участием более 40 государств Испания подтвердила свое обязательство поддерживать Украину, предоставляя ей вооружения, гуманитарную помощь и обучая украинских военнослужащих. В ближайшее время Мадрид отправит Киеву шесть боевых танков Leopard 2A 4 после их капитального ремонта, а позже - еще четыре, сообщила министр обороны страны Маргарита Роблес. 14 марта в Испании завершилось обучение 55 украинских военнослужащих, которые будут управлять этой техникой и обслуживать ее. Кроме того, Украина получит новую партию бронетранспортеров М-113 ТОА, добавила Роблес.
Польская радиостанция RMF сообщает, что Агентство внутренней безопасности Польши задержало шесть российских шпионов.
По информации радиостанции (официального объявления о поимке разведчиков пока не было, но источник в польских силовых ведомствах подтвердил информацию корреспонденту Би-би-си в Варшаве Адаму Истону) эти шесть человек - граждане одной или нескольких стран, находящихся к востоку от Польши.
Задержаны они были в связи с обнаружением нескольких десятков незаконно установленных скрытых камер.
Речь идет о железнодорожных путях в приграничном Подкарпатском воеводстве Польши в районе аэропорта Жешув, который стал одним из главных узлов доставки военных грузов в Украину.
Аэропорт защищен американскими системами ПРО Patriot.
Жители Воронежа, Липецка и Пензы сообщают о новой волне раздачи повесток в военкоматы. Власти это подтверждают, но просят не считать признаком подготовки ко второй очереди мобилизации на войну в Украине.
Рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных, заявил военком Липецкой области Валерий Герасименко. Об этом же еще неделю назад говорил военком двух районов Воронежа, утверждая, что речи о новой волне мобилизации и быть не может.
Россия продолжает наступление в Украине, „не считаясь с потерями“, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней оперативной сводке. Основные усилия войска РФ сейчас сосредоточили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Кроме того, Россия продолжает штурмовать Бахмут.
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российская сторона нанесла 3 ракетных удара, в том числе по объекту гражданской инфраструктуры в Харькове, а также 26 авиационных ударов. Кроме того, Россия совершила более 23 обстрелов украинской территории из реактивных систем залпового огня.
Одновременно РФ продолжает подготовку своих подразделений на полигонах Беларуси и сохраняет военное присутствие в приграничных регионах.
На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ ведут оборонительные действия. 14 марта была замечена российская колонна, двигающаяся из Херсонской области в сторону Крыма „с награбленным имуществом“, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Авиация Сил обороны Украины нанесла за прошедшие сутки 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВС РФ, а также сбила российский самолет Су-25.
Тем временем подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции, указано в сводке украинского Генштаба.