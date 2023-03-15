ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (385-й день) | Патрушев: Россия будет пытаться поднять американский беспилотник со дна Черного моря

Нидерланды предоставят Украине два тральщика класса Alkmaar. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым в Одессе. Передачу кораблей - искателей мин планируется осуществить ориентировочно в 2025 году.

Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения противника, три удара по местам развертывания зенитно-ракетных комплексов и три удара по другим важным объектам. Ракетные войска и артиллерия поразили три района сосредоточения личного состава, три пункта управления подразделениями и позицию противовоздушной обороны.

Под Авдеевкой и Марьинкой за сутки ВС РФ пытались наступать в направлении Каменки, Невельского, Новокалинового, Северного, Первомайского, Новомихайловки, Победы и Водяного.

Российские оккупанты пытаются отрезать снабжение Бахмута, а также атакуют в районе Купянска, Кременной, Авдеевки и Марьинки. Об этом говоритсяв утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Агентство не смогло подтвердить, был ли обстрелянный объект позицией, удерживаемой украинскими силами, но в районе пожара у края дороги был припаркован грузовик с символикой украинской армии. Ближайшие дома находились примерно в 200 метрах от внешнего края пожара. Использование фосфорных боеприпасов запрещено против гражданских лиц, однако допустимо против военных целей. Как отмечает AFP, с начала войны Украина неоднократно обвиняла Россию в их применении, в том числе - против мирных жителей, что российская армия категорически отрицала.

С российских позиций 14 марта были выпущены боеприпасы с белым фосфором по ненаселенному району у города Часов Яр на востоке Украины, сообщили журналисты агентства AFP. По их данным, два снаряда с интервалом в пять минут были выпущены по дороге на южной окраине Часового Яра, ведущей к соседнему Бахмуту. В результате взрывов по обеим сторонам дороги загорелась растительность на площади размером с футбольное поле.

Совет Федерации РФ практически единогласно одобрил законопроект, подразумевающий распространение ответственности по закону о „фейках“ о ВС РФ, в том числе лишения свободы на срок до 15 лет, и на тех, кто „дискредитировал“ „добровольцев“, поддерживающих регулярную армию России. По данным Telegram-канала „ЧТД“, единственным сенатором, проголосовавшим „против“, была мать Ксении Собчак - Людмила Нарусова.

Евросоюзу следует официально начать переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС, даже если боевые действия еще продолжаются. Такое мнение высказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в гостевой колонке для газеты The Financial Times. В то же время вступление Украины в НАТО после завершения войны поможет предотвратить новую войну, заявил политик.

Патрушев: Россия будет пытаться поднять американский беспилотник со дна Черного моря

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев сказал, что Россия будет пытаться достать со дна моря упавший там вчера после неудачного перехвата российскими истребителями американский беспилотник.

„Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех“, - сказал Патрушев в интервью российскому государственному телевидению.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что американские военные приняли меры к тому, чтобы ничего ценного среди обломков разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper не могло попасть в руки россиян. Также, по его словам, при ударе о воду он разбился на части, а обломки затонули на глубину в 4000-5000 футов (1200-1500 м), поэтому поднять их будет трудно.