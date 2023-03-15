ФОТО | „Харью“ потерпел поражение от „Калева“ в исторической домашней игре, а „Левадия“ одержала уверенную победу

Для футбольного клуба „Харью“ это был первый домашний матч в высшей лиги, который наблюдали 372 зрителя на стадионе в Лаагри с искусственным покрытием.

Однако на радость болельщикам футболисты „Харью“ не смогли отличиться, а вместо этого „Калев“ одержал первую победу в сезоне благодаря двум голам Сандера Синилайда.

На встречу с „Таммекой“ таллиннская „Левадия“ вышла после досадной ничьей с „Вапрусом“. „Таммека“, с другой стороны, в этом году еще не выходила на поле в высшей лиги. Столичный клуб довольно быстро открыл счет, на десятой минуте Михкель Айнсалу вывел „Левадию“ вперед. В середине тайма Эрнест Аджири дальним ударом удвоил преимущество хозяев. „Таммека“ неоднократно показывала зубы во втором тайме, но вышедший на замену Молло сделал счет 3:0 на 79-й минуте после ошибки защитников.

„Левадия“ и „Калев“, сыгравшие по два матча в новом сезоне высшей лиги, набрали по четыре очка. У „Харью“ одно очко в трех поединках, а „Таммека“ провела первую игру и пока очков не набрала.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.