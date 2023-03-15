За рубежом
15.03.2023, 20:21

В Польше сообщили о ликвидации российской шпионской сети, следившей за военными поставками в Украину

 
Американские военные на летном поле аэродрома Jasionka
Американские военные на летном поле аэродрома Jasionka
ФОТО: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI | IMAGO/newspix

Агентство внутренней безопасности Польши задержало шестерых иностранных граждан, которые „должны были работать на российские спецслужбы“ и вести подготовку к диверсионным действиям в стране, передает РБК со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Сотрудники польских спецслужб обнаружили на железнодорожных маршрутах и транспортных узлах скрытые камеры, которые фиксировали движение на путях и передавали изображение в Сеть.

В связи с этим на железнодорожных маршрутах и национальной критической инфраструктуре было введено предупреждение о безопасности. В состояние повышенной готовности были переведены сотрудники спецслужб и полиции.

Как передает RMF FM, речь идет в основном об участках железнодорожных маршрутов в Подкарпатском воеводстве — в том числе в окрестностях аэропорта Jasionka. Это главный перевалочный пункт западного вооружения и боеприпасов для Украины, отмечает радиостанция.

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