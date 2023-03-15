В Польше сообщили о ликвидации российской шпионской сети, следившей за военными поставками в Украину

Сотрудники польских спецслужб обнаружили на железнодорожных маршрутах и транспортных узлах скрытые камеры, которые фиксировали движение на путях и передавали изображение в Сеть.

В связи с этим на железнодорожных маршрутах и национальной критической инфраструктуре было введено предупреждение о безопасности. В состояние повышенной готовности были переведены сотрудники спецслужб и полиции.

Как передает RMF FM, речь идет в основном об участках железнодорожных маршрутов в Подкарпатском воеводстве — в том числе в окрестностях аэропорта Jasionka. Это главный перевалочный пункт западного вооружения и боеприпасов для Украины, отмечает радиостанция.