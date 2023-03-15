Департамент здоровья о трагедии в аквапарке: каждый бассейн устанавливает себе сам требования по безопасности
По словам главного специалиста отдела состояния окружающей среды Департамента здоровья Ауне Аннус-Урмет, требования по соблюдению безопасности в бассейнах и водных центрах, к их помещениям, к воде и предоставлению услуг изложены в положение, которое было принято в 2007 году.
„На основании 5 статьи этого постановления есть требование, чтобы посетителю бассейна и водного центра оказывалась помощь в случае необходимости. В том числе первая помощь при несчастных случаях“, — перечислила Аннус-Урмет.
По словам главного специалиста отдела состояния окружающей среды Департамента здоровья Ауне Аннус-Урмет, требования по соблюдению безопасности в бассейнах и водных центрах, к их помещениям, к воде и предоставлению услуг изложены в постановлении, которое было принято в 2007 году.