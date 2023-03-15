ГАЛЕРЕЯ | Карис: отношения Германии и Эстонии развиваются в правильном направлении, они помогут Украине бороться с агрессором

Президент Эстонии поблагодарил Германию за ее вклад в обеспечение воздушной безопасности стран Балтии и укрепление восточного крыла НАТО. „Присутствие Германии в восточном крыле НАТО является примером для многих союзников, — сказал Карис. - Значение Германии в обеспечении европейской безопасности невозможно переоценить. Она играет центральную роль в коллективной обороне НАТО как на поле боя, так и во всех необходимых решениях“.

По словам президента Кариса, без Германии не может быть ни функционирующего НАТО, ни сильного Европейского Союза. „Угрозы европейской безопасности означают, что увеличение расходов на оборону — это наша долгосрочная потребность. Европа может быть защищена только в том случае, если мы будем инвестировать в нашу безопасность и постоянно увеличивать наш оборонный бюджет“, - сказал президент Эстонии.

Крис заверил, что Эстония продолжит поддерживать Украину, в том числе и в военном отношении, до тех пор, пока агрессор не будет отброшен и не будет обеспечена безопасность Украины. „В то же время мы готовы поделиться с Украиной нашим опытом на пути к членству в Европейском союзе и НАТО, если они продолжат свои реформы и выполнят необходимые условия“, - добавил Карис.

На встрече президенты также обсуждали то, как привлекать к суду военных преступников, потому что мир не может быть достигнут без правосудия.