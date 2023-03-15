Коалиционные переговоры: „крышевые деньги“ распределять больше не будут

Март Вырклаев из Партии реформ рассказал, что вчера обсуждались региональные вопросы. „Тема Ида-Вирумаа – это, безусловно, переход на эстоноязычное образование и зеленая реформа. На переговорах шла речь про привлечение специального представителя, но детали пока не обсуждались. Он отметил, что коалиционные партнеры планируют масштабные реформы.

Коалиционные партнеры убеждены, что необходимо больше внимания уделять региональному развитию и оказывать поддержку органам местного самоуправления. Но что будет включать эта поддержка, партии еще не договорились.

„Мы хотели бы увеличить финансовую автономию органов местного самоуправления, но это не может быть только за счет предоставления денег из госбюджета. Речь идет о местных налогах, таких как земельный налог и т.д.“, — добавил Вырклаев.

В планах также выделять больше денег на местные дороги. Но этот вопрос будет рассмотрен позже. По словам Вырклаева, речь шла также о сносе старых домов и строительстве новых в сельской местности. Для этого должны быть привлечены частные средства.

„Мы обеспечим безопасность местного продовольственного снабжения. Мы называем это жизненно важной услугой“, — добавил Вырклаев. Планируется, что ежегодное субсидирование сельского хозяйства будет продолжено. Вырклаев признал, что в сельском хозяйстве до сих пор есть различные проблемы и кризисы, поэтому субсидирование будет продолжено.

В рамках сферы безопасности были рассмотрена регуляция, касающаяся землеваладения гражданами России и Беларуси. Желание будущих коалиционных партнеров состоит в том, чтобы эстонская земля не попала во владение граждан государств-агрессоров.

Маргус Цахкна из Eesti 200 рассказал, что обсуждалось также распределение „крышевых денег“. По его словам, этого больше не будет. По словам Цахкна, что тема Ида-Вирумаа важна. „Если вчера речь шла об отправке спецпредставителя, то тем более важно, чтобы государство там присутствовало все время“, - отметил он.