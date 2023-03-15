ВИДЕО | „Калев/Крамо“ обыграл немецкий клуб на выезде и вышел в полуфинал еврокубка

Баскетболисты таллиннского клуба уверенно начали игру и к перерыву выигрывали с разницей в восемь очков. В третьей четверти преимущество увеличилось до 15 очков, а в последней четверти эстонскому клубу удалось еще больше прибавить.

Лучшими игроками в составе „Калева/Крамо“ стали Артур Конончук и Уэсли ван Бек, набравшие по 17 очков. Конончук также совершил восемь подборов.

В первом четвертьфинальном поединке, который прошел в Таллинне, победу праздновал эстонский клуб, обыгравший „Бамберг“ со счетом 80:77.

В полуфинале „Калев/Крамо“ встретится с французским клубом „Шоле“, который занимает третье место во французском чемпионате. Первый матч состоится 29 марта в Таллинне, а второй — 5 апреля в Шоле.

Среди эстонских баскетбольных клубов только тартуский клуб ранее выходил в полуфинал еврокубков.

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