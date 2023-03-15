Говорил ли Сергей Довлатов: „Война выгодна бездарным. Талантливым всегда выгодней мир“?

Цитату о том, кому выгодна война, с указанием на авторство Сергея Довлатова можно найти в Facebook (например, содержащий её пост от 6 марта 2023 года набрал на момент написания разбора 116 000 лайков), „ВКонтакте», Twitter и Telegram. Встречается она и в блогах в „Живом журнале» и даже в некоторых СМИ (например, „Главред» и „Безцензор»). Некоторые интернет-пользователи приводят её в качестве аргумента при обсуждении новостей.

Этой цитаты ни в точном, ни хотя бы в приблизительно схожем виде нет ни в одном из литературных или журналистских произведений Довлатова. Не удалось найти её также ни в письмах, ни в текстах выступлений писателя. Поиск полной цитаты или отдельных её частей по базе данных Национального корпуса русского языка — крупнейшей коллекции оцифрованных литературных русскоязычных текстов — также не дал результата. В некоторых произведениях Довлатова действительно встречается деление людей на талантливых и бездарных (например, в повестях „Марш одиноких», „Компромисс», „Ремесло» и т. д.), однако в контексте отношения к войне — ни разу.

В Google Books действительно встречается такая фраза, причём сразу в нескольких книгах. Однако в них её приписывают вовсе не Сергею Довлатову, а сатирику Михаилу Задорнову. Стоит отметить, что в соцсетях, а также на ресурсах с подборками различных цитат более популярна атрибуция этого высказывания Задорнову, нежели Довлатову. Впрочем, подтвердить, что сатирик когда-либо произносил эту фразу, „Проверено“ также не удалось, хотя именно под видом афоризма Задорнова она появилась в интернете не позднее 2009 года.