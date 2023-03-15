ЧП и криминал
15.03.2023, 17:34

В столичном торговом центре Кристийне сработало самодельное взрывное устройство

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Grete-Elisabeth Lauri | Õhtuleht

Во вторник в таллиннском торговом центре взорвалось самодельное взрывное устройство, сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры.

14 марта в 14.20 под ноги к вошедшему в торговый центр Кристийне 34-летнему мужчине бросили предмет, который взорвался.

К счастью, в результате взрыва мужчина тяжких повреждений не получил, его отправили на домашнее лечение.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 14-летнего молодого человека, его доставили для проведения следственных действий в центр для задержанных.

Собранные на сегодняшний день данные дают основания подозревать, что речь идет о предмете, содержавшем бытовую химию, который в результате химической реакции взорвался.

Полиция возбудала уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за грубое нарушение общественного порядка.

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