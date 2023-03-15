В Эстонии на экраны выходит „Чебурашка“, снятый при поддержке российского госбюджета. Куда пойдут деньги от проката?(19)
В начале 2023 года в российский прокат вышла лента про вымышленную зверушку с большими ушами. Эстонский зритель сможет увидеть „Чебурашку“ 17 марта – его покажут в кинотеатрах сети „Apollo“.
Ответственным за эстонский прокат выступает Андри Чупин и его прогнозы не столь оптимистичны: „К сожалению, с момента выхода прошло много времени, и значительная часть зрителей уже посмотрела фильм в интернете, так что большой кассы у нас он, вероятно, не соберет“.
По словам продюсера, многие русскоязычные жители жалуются, что не могут смотреть российские фильмы на большом экране, как это было раньше. „Русскоговорящие в Эстонии никуда не денутся и почему они должны быть наказаны? Понятно, что политические и военные фильмы никто завозить не будет. Но „Чебурашка“ – это детский фильм для взрослых, – рассуждает Чупин. - Я смотрел его много раз, отслеживал каждое слово и даже консультировался с юристами. Фильм очень добрый и не должен никого обидеть“. Чупин уверен, что даже украинские беженцы с удовольствием пойдут его смотреть.
По мнению Чупина, в защиту фильма должен говорить и тот факт, что в Эстонии не все российские фильмы попали под запрет. Так, например, направленный на русскоязычное население Эстонии телевизионный канал ETV+ на регулярной основе продолжает транслировать российский криминальный телесериал „След“.
С другой стороны, исполнитель главной роли Сергей Гармаш в начале войны посещал оккупированный тогда Россией Херсон, что достаточно красноречиво свидетельствуют о его отношении к войне. Там актер участвовал в так называемом восстановлении областного академического музыкально-драматического театра. А еще раньше, в 2014 году, он стал невъездным в Украину из-за поддержки аннексии Крыма. Вероятно, такое обстоятельство может вызвать недовольство со стороны местных жителей. Однако Чупин парирует и считает, что делать подобные выводы преждевременно: „Посмотрим, какая реакция будет“.
Напомним, что другой актер – Федор Добронравов, также сыгравший в „Чебурашке“ – летом прошлого года посещал военный госпиталь в Самаре, где интересовался состоянием здоровья российских солдат вернувшихся из Украины, и выражал им слова поддержки.
Еще более принципиальным видится вопрос и о доходах от проката. Не станет ли случайный зритель, решивший понастальгировать по советским мультфильмам, спонсором российской агрессии против Украины? “Мы у России ничего не покупали. В Армении тоже есть компания-дистрибьютор, и фильм был куплен у нее. Это значит, что и прибыль получает не Россия, а Армения“, – поспешил успокоить Андри Чупин.
„Чебурашка“ за три дня окупил бюджет в 850 млн рублей и впоследствии стал самым кассовым фильмом в российском прокате за всю его историю, обойдя по сборам даже „Аватар“ Джеймса Кэмерона.