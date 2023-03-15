СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: „Ливерпуль“ попытается сотворить чудо в игре с „Реалом“, а „Наполи“ удержать преимущество против „Айнтрахта“

„Наполи“ - „Айнтрахт“ 22:00

Три недели назад „Наполи“ уверенно победили во Франкфурте со счетом 2:0, а „Айнтрахт“ остался без своего ведущего нападающего Рандаля Коло-Муани, удаленного с поля на 58-й минуте.

Задача „Наполи“— сохранить преимущество на своём поле, но недооценки соперника точно не будет. Итальянцев ожидает тяжелый матч, о чем сказал главный тренер „Наполи“ Лучано Спаллетти: „Ребята смогут сыграть на том же уровне, что играют постоянно. Команда Гласнера очень сильна. В прошлом сезоне они выбили в Лиге Европы „Барселону“. „Айнтрахт“ заслуживает всяческого уважения. Это будет сложный матч, мы не можем себе позволить никакой недооценки. Это не в нашем духе“.

Главный тренер „Айнтрахта“ Оливер Гласнер: „Что нас отличает от других команд, так это способность реабилитироваться после разочарований. У нас нет двух игроков с выдающимися качествами. Вместо них с первых минут выйдут другие, но они тоже способны решить исход матча. Однако в одиночку победы в любом случае не добиться“.

В последних шести матчах франкфуртцам удалось победить лишь один раз и опустились в чемпионате Германии на шестое место. Футболисты „Наполи“ проводят мощнейший сезон: лидируют в серии А с отрывом в 18 очков от второго места и имеют отличные шансы на проход в четвертьфинал

„Реал“ - „Ливерпуль“ 22:00

В первом матче против „Реала“ „Ливерпуль“ был близок к успеху по ходу первого тайма, забив два мяча, но затем пропустил пять, что перевернуло ситуацию с фаворитом матча с ног на голову.

Главный тренер мадридского „Реала“ Карло Анчелотти сказал, что его команде необходимо сохранять боевой настрой на игру, даже несмотря на разгромную победу „Реала“ в первой игре:

„У нас неоспоримое преимущество – мы фавориты. Однако нам необходимо провести все 90 минут встречи с тем же отношением к делу, которое мы показали в первой игре. И мы не имеем права думать, что нам нужно где-то себя поберечь. Лига чемпионов – это сложнейший в мире футбольный турнир“.