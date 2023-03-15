Лига чемпионов: „Ливерпуль“ снова проиграл „Реалу“, а „Наполи“ разгромил „Айнтрахт“

„Наполи“ - „Айнтрахт“ 3:0 (5:0 по сумме двух встреч)

Голы: 1:0 – 45 Осимхен, 2:0 – 53 Осимхен, 3:0 – 64, пенальти Зелиньски.

Первый тайм прошел с преимуществом хозяев поля, которые вышли вперед на 45+2 минуте, благодаря точному удару головой Виктора Осимхена. В начале второго тайма нигериец оформил дубль и удвоил преимущество хозяев, после прострела с фланга в падении переправив мяч в сетку. На 64-й минуте неаполитанцы заработали пенальти, который уверенно реализовал Пётр Зелиньски и установил окончательный счет в матче.

Впервые с сезона-2005/06 три итальянских команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов: „Милан“, „Интер“ и „Наполи“.

„Реал“ - „Ливерпуль“ 1:0 (6:2 по сумме двух встреч)

Гол: 1:0 – 78 Бензема.

В первом тайме игра была равной, и на удивление зрители „Сантьяго Бернабеу“ голов не увидели. Во втором тайме преимуществом владели футболисты „Реала“, которые были ближе всего к забитому мячу. Футболисты мадридского клуба смогли распечатать ворота Алиссона Бекера на 79-й минуте. Винисиус покатил мяч на Карима Бензема, а тот в свою очередь спокойно забил в пустые ворота. В оставшееся время зрители больше голов не увидели.

По сумме двух встреч „Реал“ уверенно обыграл „Ливерпуль“ с общим счётом 6:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют: „Бенфика“, „Челси“, „Бавария“, „Милан“, „Интер“, „Манчестер Сити“, „Реал“ и „Наполи“.

В пятницу состоится жеребьевка четвертьфиналов, где каждый может сыграть с каждым. Первые четвертьфиналы пройдут 11-12 апреля, ответные – 18-19 числа.

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