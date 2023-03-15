Запрет абортов в Польше: впервые осуждена активистка, помогавшая женщине прервать беременность

Выджинская сотрудничает с польским движением Aborcyjny Dream Team, которое защищает право женщин на аборт. Ее защита говорит, что на „горячую линию“ организации позвонила женщина по имени Аня, сказавшая, что она стала жертвой домашнего насилия, находится на 12-й неделе беременности и хочет сделать аборт.

Активисты связали женщину с Выджинской, которая послала ей по почте таблетки для прерывания беременности.

„Это были таблетки, которые были у меня для личного применения, и я послала их Ане. Это самый безопасный способ прерывания беременности на данный момент в Польше. Я не хотела, чтобы Аня рисковала жизнью и шла на рискованные шаги“, - рассказала Выджинская.

Таблетки до адресатки так и не дошли: посылку перехватил ее партнер.

За нелегальную помощь с абортом и хранение лекарств Выджинскую приговорили к восьми месяцам общественных работ с минимальной нормой 30 часов в месяц. Максимальным сроком было три года тюремного заключения.

„Виновна в оказании помощи“, - прокомментировали приговор в организации „Aborcyjny Dream Team“, добавив, что Выджинская уже вернулась к работе на „горячей линии“ помощи с абортами.

Сама активистка, выйдя из здания суда, сказала журналистам, что „не чувствует себя виноватой и не согласна с приговором“. Она добавила, что подаст апелляцию.

Правозащитники обратили внимание на то, что суд над Выджинской был первым подобным процессом в Польше. „Ее преследование создает опасный прецедент - целью становятся польские правозащитники, которые работают над продвижением репродуктивных прав и бросают вызов фактическому запрету абортов в Польше“, - говорится в заявлении юридического советника американской НКО „Центр репродуктивных прав“.

„Это дело - первый в Европе процесс, возбужденный против активистки, помогавшей с абортом путем передачи таблеток“, - говорится в заявлении главы Amnesty International Аньес Калламар.

Польша и аборты