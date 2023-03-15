Жителей Эстонии предупреждают об опасности отравления растениями

„Для Информационного центра по вопросам отравлений начало весны сопровождается ростом числа обращений, связанных с отравлениями растениями, так как в этот сезон многие люди радостно бросаются собирать первые свежие побеги и листья для употребления в пищу. К сожалению, побеги и листья разных растений бывают очень похожи и этим сбивают людей с толку, и поэтому случается, что растения, которые на самом деле не пригодны в пищу, по ошибке попадают на стол. Если говорить о комнатных растениях, то несчастные случаи из-за неосторожного обращения или невнимательности фиксируются круглый год“, — говорит Маре Одер, руководитель Информационного центра по вопросам отравлениям Департамента здоровья.

Статистические данные инфолинии по вопросам отравлений показывают, что большинство случаев отравлений растениями связано с ландышем, борщевиком, вороньим глазом, тисом и комнатным растением замиокулькасом.

Отравления растениями чаще всего случаются с детьми в возрасте 1–4 лет. „Для маленьких детей проба на вкус является одним из способов познания мира, поэтому они могут надкусывать и пробовать комнатные растения, которые находятся в пределах их досягаемости, а также растения, цветы и ягоды, которые растут в саду. Отправляясь с ребенком в сад или в лес, важно объяснить ему, что нельзя брать в рот растения и ягоды, пока он не спросит у родителя, разрешено ли это, и не получит точный ответ, что они съедобны“, — пояснила Маре Одер.

Благодаря советам специалистов инфолинии по вопросам отравлений 16662 в случае отравления растениями обычно достаточно домашнего лечения и наблюдения и при этом нет необходимости обращаться в больницу.