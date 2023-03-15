Жителей Эстонии предупреждают об опасности отравления растениями
Инфонеделя профилактики отравлений, которая начинается 20 марта, в этом году фокусируется на профилактике случаев отравлений из-за растений. Все отравления можно предотвратить и помощь по этим вопросам всегда можно получить у специалистов Информационного центра по вопросам отравлений. В течение недели профилактики они поделятся рекомендациями о том, как можно избежать отравлений.
„Для Информационного центра по вопросам отравлений начало весны сопровождается ростом числа обращений, связанных с отравлениями растениями, так как в этот сезон многие люди радостно бросаются собирать первые свежие побеги и листья для употребления в пищу. К сожалению, побеги и листья разных растений бывают очень похожи и этим сбивают людей с толку, и поэтому случается, что растения, которые на самом деле не пригодны в пищу, по ошибке попадают на стол. Если говорить о комнатных растениях, то несчастные случаи из-за неосторожного обращения или невнимательности фиксируются круглый год“, — говорит Маре Одер, руководитель Информационного центра по вопросам отравлениям Департамента здоровья.
Статистические данные инфолинии по вопросам отравлений показывают, что большинство случаев отравлений растениями связано с ландышем, борщевиком, вороньим глазом, тисом и комнатным растением замиокулькасом.
Отравления растениями чаще всего случаются с детьми в возрасте 1–4 лет. „Для маленьких детей проба на вкус является одним из способов познания мира, поэтому они могут надкусывать и пробовать комнатные растения, которые находятся в пределах их досягаемости, а также растения, цветы и ягоды, которые растут в саду. Отправляясь с ребенком в сад или в лес, важно объяснить ему, что нельзя брать в рот растения и ягоды, пока он не спросит у родителя, разрешено ли это, и не получит точный ответ, что они съедобны“, — пояснила Маре Одер.
Благодаря советам специалистов инфолинии по вопросам отравлений 16662 в случае отравления растениями обычно достаточно домашнего лечения и наблюдения и при этом нет необходимости обращаться в больницу.
Всего в 2022 году на инфолинию по вопросам отравлений поступило почти 4 000 звонков, что немного больше, чем в предыдущем году. В то же время значительно сократилось число обращений в больницы или к семейным врачам, связанных со случаями отравления. Неделя профилактики отравлений проводится в Эстонии с 2018 года и за это время было предупреждены госпитализации для тысяч людей.
„В период недели профилактики отравлений мы обращаем внимание людей на частые причины отравлений и даем советы, как их избежать. Мы также напоминаем всем, что в случае отравления или подозрения можно смело звонить на инфолинию по вопросам отравлений 16662. В настоящее время среди людей распространились различные мифы относительно некоторых весенних цветов, с которыми на самом деле не связана реальная опасность. В случае отравления растениями зачастую достаточно лечить пострадавшего домашними средствами, следуя советам специалиста инфолинии по вопросам отравлений. Позвонив на инфолинию по вопросам отравлений, люди могут выяснить наличие реальной опасности или избавиться от ненужного страха, и благодаря этому все меньше людей обращаются с этими проблемами в больницу“, - объясняет Маре Одер.
В Эстонии действует круглосуточная инфолиния по вопросам отравлений 16662, звонки по которой анонимны и оплачиваются по цене местного звонка (при звонке из-за рубежа: +372 794 3794).
„Вы можете смело звонить в нашу телефонную службу, если случилось любое отравление или в случае подозрения на него. На телефон инфолинии можно звонить по поводу отравления любыми отравляющими веществами - например, домашними химикатами; пестицидами и удобрениями; средствами защиты от насекомых и грызунов; косметикой и натуральными продуктами; лекарствами, наркотиками; грибами, растениями, ягодами; ядами ядовитых животных; ядовитыми газами; алкоголем или в случае отравлений, возникших во время путешествия“, - пояснила важность обращения на инфолинию Маре Одер.
Инфонеделя профилактики отравлений проводится каждый год во время третьей недели марта. Таким образом отмечается начало работы первого в мире Информационного центра по вопросам отравлений в Америке в середине прошлого века.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok