В Таллинне меняются требования к организации торговли

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, единые требования к организации торговли будут применены ко всем городским департаментам и администрируемым ими учреждениям. „Город должен быть хорошим партнером в организации торговли. Для этого важно, чтобы вся городская система исходила из схожих принципов, а процессы были бы хорошо понятными. Уверен, что введение нового порядка упростит делопроизводство с городом для уличных торговцев и сделает процесс более удобным“, - добавил Вимм.

Для подачи ходатайств о получении разрешения на торговлю разработано новое приложение Таллиннской инфосистемы общественных собраний AKIS, в котором в дальнейшем будет проходить процесс подачи ходатайств о получении права на торговлю. Целью создания приложения является модернизация и ускорение процесса подачи ходатайств. Используемая на данный момент инфосистема разрешений на торговлю устарела как по существу, так и с технической стороны, и не позволяет ставить цифровую подпись и обрабатывать документы.

Также будет создана возможность делегирования служащему учреждения выдачи разрешения на торговлю, принятия решения об отказе о выдаче разрешения и о признании разрешения недействительным. Ранее на уровне районных управ это было возможно только по указанию старейшины.

Аналогично нынешнему порядку сохранится обязательство выдачи разрешения на торговлю и появится возможность на основании разрешения на торговлю осуществлять краткосрочную торговлю на улице, что включает продажу товаров и услуг сроком до двух дней в течение месяца. Выдаваемое разрешение на торговлю заменяет в случае т.н. более долгосрочной торговли договор о передаче городских строений в пользование для торговой деятельности. Это дает возможность устанавливать условия и для торговцев, занимающихся краткосрочной торговлей, а также дает обзор торговцев и позволяет регулировать их количество.