15.03.2023, 14:26
ФОТО И ВИДЕО | В Летной гавани в Таллинне затонули судно и автодом(12)
Дополнено!
Сегодня в Летной гавани в Таллинне ушли под воду судно и автодом.
Инцидент произошел ночью. По информации Спасательного департамента, никто из людей не пострадал.
Автодом был на утонувшем судне в качестве груза. Почему затонуло судно пока точно не ясно. После того, как плавсредство ушло на дно, некоторое время автодом еще держался на плаву, но постепенно заполнился водой и тоже затонул.
На месте происшествия установлены средства для устранения загрязнения.
По словам находящегося на место происшествия журналиста Delfi, сейчас идут подготовительные работы по подъему судна. Автодом к 16 часам подняли из воды.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok